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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 11:15 BJT

〔东京汇市〕欧元下滑,因担忧美国财政且希腊债务问题存疑

* 欧元支撑位在55日移动均线切入位1.2918美元

* 美元/日圆下跌,但部分人认为有长期上涨趋势

路透东京11月28日电---欧元/美元周三在亚洲市场脱离上日所及的一个月高位,市场对希腊新债务目标的舒缓心情,转为对美国即将出现的财政危机的不安情绪.

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