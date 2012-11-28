〔日本股市〕日经早盘下跌,因受美国财政僵局忧虑拖累

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京11月28日电---日本股市日经指数周三早盘下滑0.8%,有可能终结四日连涨之势,因美国财政政策僵局明显缺乏进展,让投资者感到担忧.
过去两周内,日经指数大涨了近8%,因日圆大幅下跌,市场预期主要反对党领袖安倍晋三料在12月16日大选胜出,并向央行加大施压,促其改变通缩现状.
但日圆贬值的主要受益者--出口类股已开始因获利了结而下挫.
日经指数.N225早盘收低79.37点,至9,343.93点,周二时曾创下七个月收盘高位.
今年迄今日经指数上涨了10.5%,表现不及美国标准普尔500指数.INX和泛欧Stoxx Europe 600指数,后者分别上涨11.2%与11.6%.
东证股价指数.TOPX下跌0.9%至774.96点,交投相对活跃.成交相当于过去90个交易日全天均值的55%.(完)
--编译 洪曦;审校 郑茵
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路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。