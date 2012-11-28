〔日本股市〕日经早盘下跌,因受美国财政僵局忧虑拖累

路透东京11月28日电---日本股市日经指数周三早盘下滑0.8%,有可能终结四日连涨之势,因美国财政政策僵局明显缺乏进展,让投资者感到担忧.

过去两周内,日经指数大涨了近8%,因日圆大幅下跌,市场预期主要反对党领袖安倍晋三料在12月16日大选胜出,并向央行加大施压,促其改变通缩现状.

但日圆贬值的主要受益者--出口类股已开始因获利了结而下挫.

日经指数.N225早盘收低79.37点,至9,343.93点,周二时曾创下七个月收盘高位.

今年迄今日经指数上涨了10.5%,表现不及美国标准普尔500指数.INX和泛欧Stoxx Europe 600指数,后者分别上涨11.2%与11.6%.

东证股价指数.TOPX下跌0.9%至774.96点,交投相对活跃.成交相当于过去90个交易日全天均值的55%.(完)

--编译 洪曦;审校 郑茵

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]