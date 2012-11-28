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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 11:23 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌,因市场关注焦点转向美国预算谈判

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.5%,日经指数自七个月高点下滑

* 投资者关注美国"财政悬崖"风险

* 大宗商品下跌,因美国经济增长和预算谈判引发忧虑

* 欧元脱离高点,美元/日圆小跌

路透东京11月28日电---亚洲股市周三中断连续七天的涨势,大宗商品价格亦下降,因投资者担心,美国预算问题谈判缺乏进展,可能令该国经济重陷衰退.

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