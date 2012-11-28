〔中国债市动态〕利率债收益率继续震荡上行,机构对年底行情仍趋谨慎

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---中国银行间债市周三早盘利率债收益率继续震荡上行,机构对年底行情仍较为谨慎,令现券维持弱势盘整,部分中长端利率品种收益率上行1-3个BP(基点).
交易员并指出,目前行情比较胶着,机构在方向判断上存在分歧;不过有一些外资行客盘开始逆势操作,比如三年期国债120017,上午收益率下跌了6个基点(BP),但目前还没有迹象表明外资客盘又开始新一轮做多,年底行情震荡的概率更大.
"上午变化不大,中长端(收益率)还是稳中略升,个别三年期跌了一些,应该是外资行在刺探市场反应."上海一银行交易员指出.
易方达资产管理(香港)有限公司周二表示,考虑申请更多的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,并看好中国债券市场,考虑发行更多固定收益商品.[ID:nSH0121087]
剩余期限约2.79年的固息国债120017券最新报价收益率CN120017=CFXM为2.9800%/2.9600%,上日尾盘为3.0400%/3.000%.剩余期限约9.49年的固息国债120009券最新报价对应收益率CN120009=CFXM为3.5600%/3.5400%,上日末笔为3.5500%/3.5200%.(完)
--发稿 徐永; 审校 张喜良
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路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。