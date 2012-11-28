〔中国债市动态〕利率债收益率继续震荡上行,机构对年底行情仍趋谨慎

交易员并指出,目前行情比较胶着,机构在方向判断上存在分歧;不过有一些外资行客盘开始逆势操作,比如三年期国债120017,上午收益率下跌了6个基点(BP),但目前还没有迹象表明外资客盘又开始新一轮做多,年底行情震荡的概率更大.