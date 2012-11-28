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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 12:22 BJT

〔中国债市动态〕利率债收益率继续震荡上行,机构对年底行情仍趋谨慎

路透上海11月28日电---中国银行间债市周三早盘利率债收益率继续震荡上行,机构对年底行情仍较为谨慎,令现券维持弱势盘整,部分中长端利率品种收益率上行1-3个BP(基点).

交易员并指出,目前行情比较胶着,机构在方向判断上存在分歧;不过有一些外资行客盘开始逆势操作,比如三年期国债120017,上午收益率下跌了6个基点(BP),但目前还没有迹象表明外资客盘又开始新一轮做多,年底行情震荡的概率更大.

"上午变化不大,中长端(收益率)还是稳中略升,个别三年期跌了一些,应该是外资行在刺探市场反应."上海一银行交易员指出.

易方达资产管理(香港)有限公司周二表示,考虑申请更多的RQFII(人民币合格境外机构投资者)额度,并看好中国债券市场,考虑发行更多固定收益商品.[ID:nSH0121087]

剩余期限约2.79年的固息国债120017券最新报价收益率CN120017=CFXM为2.9800%/2.9600%,上日尾盘为3.0400%/3.000%.剩余期限约9.49年的固息国债120009券最新报价对应收益率CN120009=CFXM为3.5600%/3.5400%,上日末笔为3.5500%/3.5200%.(完)

--发稿 徐永; 审校 张喜良

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