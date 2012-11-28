〔中国证券〕10家券商获非金融企业债务融资主承资格,三家落选--交易商协会

路透北京11月28日电---中国券商进入非金融企业债务融资工具主承销商市场的重要举措,中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三公布证券公司参与非金融企业债务融资主承业务市场评价结果,提交申请的13家券商中,有10家拿到"准入证".

获得资格的这10家券商是:国泰君安、招商证券(600999.SS)、光大证券(601788.SS)、中信建投、广发证券(000776.SZ)、东方证券、海通证券(600837.SS)(6837.HK)、华泰证券(601688.SS)、银河证券、国信证券.

协会网站公告并存,证券公司类会员开展非金融企业债务融资工具主承销业务应具备中国证券监督管理委员会监管分类结果AA及以上级别,在最近一次监管评价中没有达到AA及以上的证券公司自动失去主承销商资质,但其须对此前所主承的项目履职尽责到债务融资工具存续期结束.

目前非金融企业债务融资工具主承销商共24家,包括22家银行,和中金公司及中信证券(600030.SS)(6030.HK)两家证券公司.

至此公告发布后,具备AA资格但未获得非金融企业债务融资工具主承销商资格的券商仅有华西证券、安信证券、申银万国.

数据显示,截止2012年10月底,非金融企业债务融资工具余额已达4万亿元,累计发行量已达7.8万亿元.

银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.(完)

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