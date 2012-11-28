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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 11:46 BJT

〔标题新闻〕印度第三季GDP料同比增长5.4%,略低于上季并接近三年低点--路透调查

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4N0971RB]

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