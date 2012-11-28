〔路透基点〕山东宏桥新型材料9月贷款有2,000万美元按98-99%折价售出

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,山东宏桥新型材料有限公司的5亿美元三年期商品相关贷款案,在本月按面值的98-99%售出了2,000万美元.
最初有11家银行参与该贷款案,包括担任牵头兼簿记行的民生银行、海湾第一银行、荷兰银行、国泰世华银行、东方汇理银行、荷兰国际集团和摩根大通.民生银行和海湾第一银行各负责7,500万美元,摩根大通负责4,500万美元,其余牵头兼簿记行各负责4,375万美元.
这11家中另外四家担任牵头行:永隆银行、韩国产业银行、中华开发工业银行和新加坡大华银行.永隆银行负责3.2亿港元(4,100万美元),其余三家各负责3,000万美元.
此次交易在9月7日签约,最高综合收益为501个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点,平均贷款年限为1.75年.
这桩贷款是迄今为止最大的大宗商品相关贷款之一.
此外,一位熟悉情况的消息人士称,山东宏桥正在寻求2亿美元规模新贷款,并寻求组建一支银团,据称摩根大通正在试探9月交易时的牵头行和簿记行的意向,当时的5亿美元贷款已于9月7日签约.银团或包括约四至五家银行,预计要到2013年初才会进入进入一般银团贷款阶段.
新贷款的年期将与9月贷款案相同,但平均贷款年限略长,为两年左右,预计定价料略低于前次交易.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
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