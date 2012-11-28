〔路透基点〕山东宏桥新型材料9月贷款有2,000万美元按98-99%折价售出

路透香港11月28日电---汤森路透旗下基点援引消息人士报导称,山东宏桥新型材料有限公司的5亿美元三年期商品相关贷款案,在本月按面值的98-99%售出了2,000万美元.

最初有11家银行参与该贷款案,包括担任牵头兼簿记行的民生银行、海湾第一银行、荷兰银行、国泰世华银行、东方汇理银行、荷兰国际集团和摩根大通.民生银行和海湾第一银行各负责7,500万美元,摩根大通负责4,500万美元,其余牵头兼簿记行各负责4,375万美元.

这11家中另外四家担任牵头行:永隆银行、韩国产业银行、中华开发工业银行和新加坡大华银行.永隆银行负责3.2亿港元(4,100万美元),其余三家各负责3,000万美元.

此次交易在9月7日签约,最高综合收益为501个基点,利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码330个基点,平均贷款年限为1.75年.

这桩贷款是迄今为止最大的大宗商品相关贷款之一.

此外,一位熟悉情况的消息人士称,山东宏桥正在寻求2亿美元规模新贷款,并寻求组建一支银团,据称摩根大通正在试探9月交易时的牵头行和簿记行的意向,当时的5亿美元贷款已于9月7日签约.银团或包括约四至五家银行,预计要到2013年初才会进入进入一般银团贷款阶段.

新贷款的年期将与9月贷款案相同,但平均贷款年限略长,为两年左右,预计定价料略低于前次交易.(完)