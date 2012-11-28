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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 12:19 BJT

〔标题新闻〕iPhone 5热销助苹果在美市场份额超过谷歌Android,但后者在欧洲仍占主导--研究

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8MR6ND]

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