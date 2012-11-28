《热点透视》欧元区给希腊的债务协议仍不算好

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Neil Unmack; 编译 洪曦
路透伦敦11月27日电---希腊金主之间的僵局已经化解--在某种程度上是如此.达成的协议并不完美,但为进一步减轻希腊债务负担扫清了道路.
围绕第二次援助希腊的重组磋商,原本很有机会带来震撼性结局.国际货币基金组织(IMF)本来希望,到2020年希腊的债务与国内生产总值(GDP)之比能降至120%的"可持续"水平.而以德国为首的欧元区拒绝接受该目标可能涉及的本金损失,因为直接的债务减计被视作政治毒药.若没有协议,希腊将风雨飘摇.
僵局已被打破.希腊也出了一份力,它通过了严苛的预算方案,并同意接受严格财政监督.此外,IMF和欧元区也做出了让步.IMF放弃了先前主张的2020年债务目标,接受了124%的水平.欧元区也同意给希腊更优厚的贷款条件,推迟还贷时间并降低利息,批准部分免息期,并放弃欧洲央行所持希腊债券的获利.债务减计得以避免,但欧元区国家还是已经蒙受很大损失.区别在于,现在的做法在公众看来不会那么糟糕.最后一点,民间部门还是会作出贡献.债务减免多数将源自希腊以面值的35%买回民间债务--相当于第二次债务重组.
协议将取决于民间借款人接受损失.欧元区没给出回购目标,但希腊的国内投资者将被迫接受亏损.同时,协议也带来了和欧元区二线国家相关的棘手问题.这些国家可能会要求类似的债务减免或是欧洲央行分派公债获利.希腊又多了两年时间来实现财政目标,但仍会面临数年撙节和政治不确定性的困扰.
协议的一个关键部分是,欧元区承诺一旦希腊实现基本盈余(有希望在2014年实现),就将进一步减免该国债务.这一"诱饵"可能会促使希腊实施改革,并吸引海外投资者重返.等到明年德国大选过后,希腊问题才会重新浮出水面.(完)
--译文审校 隋芬
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