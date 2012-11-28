〔OECD报告〕德国经济今明年料分别增长0.9%和0.6%,内需将坚挺

路透柏林11月27日电---经济合作暨发展组织(OECD)周二表示,德国经济今明两年将分别成长0.9%与0.6%,强劲内需将抵消欧元区危机造成的影响.

OECD在半年度经济展望报告中称,就业市场稳健、薪资增长强劲且信贷宽松,将帮助德国经济抵抗欧元区其他地区的衰退趋势.

OECD在5月发布的前次报告中预测,德国经济2012年将增长1.2%,2013年增长2.0%.德国政府也已将对本国2013年经济增长的预估从1.6%降至1%,主要归因于欧债危机.

"对投资品的需求一直尤其疲弱,反映国内外的投资计划都在收缩."OECD称.投资品是德国制造行业的专长.

"随着出口市场回暖,经济增长预计会在2013年期间逐步回升.出口前景与信心改善以及有利的融资环境,都将提振投资."

"消费者支出将受益于薪资增长与稳健的家庭财务状况,"OECD称.

其并表示,德国经济增长率在2014年会升至1.9%.

近期数据已显示,由于民间部门萎缩、工业生产与订单下滑及失业率升高,德国经济正在丧失动能.

德国的经济增长引擎--出口部门在9月创下去年底以来最快的下滑速度,虽然对欧元区以外市场的销售相对保持良好.

OECD说,技工短缺预示劳动市场趋紧,将给薪资构成上行压力,而极低的利率也将促进企业活动.

该机构并表示,通胀仍受遏制,其预计德国今年消费者物价调和指数(HICP)增幅为2.1%,明年会降至1.9%.

其表示,欧元区危机仍是德国经济前景的主要威胁,而若形势改善,德国企业有较好条件从中受益.

"随着信心恢复,德国制造业和出口的反弹可能会超过预想情况."(完)