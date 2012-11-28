更正:《欧洲政经分析》欧元区国家减记希腊债务或成必然

(更正:译文有误,倒数第四段应为"在2016年或稍后…减记贷款",非"2006年")

记者 Luke Baker; 编译 艾茂林/程琳

路透布鲁塞尔11月27日电---周一晚间,距离欧元区财长就希腊减债达成协议还有短短数分钟时间,评论人士在推特上将此方案蔑称为又一场"拖延战略".

从某种意义上讲,这么说不无道理.依照该协议,欧元区和国际货币基金会(IMF)将希腊实现预算目标的截止期限往后推迟两年,并再发放440亿欧元贷款用于该国目前维持运转.

虽然周一晚间的协议可能蕴含几分拖延战术的意味,但协议中包含的一个关键要素,在扶助希腊重新站稳脚跟方面,比欧债危机中迄今采取的任何措施都要有用得多.

一层隐含的意思,就是未来某时希腊将经历某种形式的公共部门债务重组,也就是欧元区国家减记一部分希腊债务.这种办法通常是为非洲和拉美穷国保留的最后一招.

在周二早间的一次新闻发布会上,德国财政部长朔伊布勒前所未有地向公众承认,债权人最终可能面对这样一种结果,一种让德国、芬兰、奥地利和荷兰很难接受的结果.

"当希腊实现、或料将实现基本盈余,并满足所有条件后,若有必要,我们将考虑采取进一步措施降低该国总债务,"他在进行了长达13个小时的谈判后说道,面带倦意.

基本盈余的达成时间和参照标准很重要.

希腊经济预计将在2014年期间恢复增长,并在2016年实现不计债务融资成本的基本预算盈余与国内生产总值(GDP)之比达到4.5%.

到2016年底,欧盟与IMF的援助项目应当结束,希腊理论上讲将实现财政独立,在金融市场上以常规方法为自己融资.

周一晚间达成的协议考虑了希腊2014-2016年需要的额外融资,并拟定了欧元区和希腊需采取哪些步骤来实现2020年希腊债务与GDP之比降至124%.

但是,协议没有具体说明如何使该比率在2022年降至110%,2030年降至88%.

此外,该协议也没说明希腊如何能在2016年赢回市场信任,届时其债务与GDP之比预计仍将高达175%.

解决方法是多管齐下,降低希腊贷款利率并延长贷款期限,同时经济增长帮助希腊偿还更多债务,以及欧元区国家有可能同意减记贷款.

"欧元区成员国将考虑进一步的措施和支持,包括减少结构性资金中的联合融资,以及/或者必要时进一步调降希腊贷款利率."欧盟经济暨货币事务执委雷恩再度暗示了未来对债务实施更根本性改革的可能.

一名参与希腊问题磋商的欧盟官员称,欧元区国家普遍不愿部分减免希腊贷款,即便他们都知道不可能无限期逃避这个问题.目前为止希腊从欧元区得到的贷款有1,270亿欧元.

IMF先前坚决认为,为使希腊债务在长期内可持续,到2020年该国债务与GDP之比必须降至120%左右,2022年降至110%.但无法保证届时这些水平是可持续的.

因此,减记债务这个选项必须保留,尤其是欧元区国家反复表示过,他们将采取一切必要措施避免希腊破产并将其留在欧元区.

上述欧盟官员称,对欧元区国家来说,最好的选择可能是痛下决心在2016年或稍后减记400-500亿欧元希腊贷款,这样其债务与GDP之比就能大幅下降,希腊也就能轻松回到金融市场.

但这种情况不可能发生,因为欧元区国家都不想接受一丁点减计,让纳税人背负这个成本.如果不得不减记,各国都将竭尽所能将之控制在最低程度.

"如果真要帮助希腊,就得减计足够多的债务,使其与GDP之比降到60%,这是可持续水平."该官员称,"但这永远不会发生.没人会买账."

未来四年,债务减免的可能性都将悬于欧元区头顶,无论成员国喜欢与否,都躲不过予以解决的一天.(完)