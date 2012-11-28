〔中国货币市场〕隔夜回购利率持稳,七天期大涨向逆回购水平靠拢

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月28日电---中国银行间市场周三资金状况较昨日变化不大,早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS中隔夜品种持稳.不过七天期利率跳升近50个bp(基点),对此交易员指出,近期该期限二级水平较"批发价"相比持续处于低位,上行压力推动其向同期限逆回购利率靠拢.
自上周中段开始,二级市场七天期回购利率从3.35%水平附近震荡走低,并一路滑落至3%下方徘徊.
"昨天(公开市场)净回笼(对资金面)还是有一定影响,但也不大,毕竟隔夜(利率)今天没有太大波动."上海一券商交易员称.
她并表示,考虑央行连续净回笼,加之此前多日七天期回购利率均位于同期限逆回购中标利率下方,所以二级向基准利率回归也很正常.
面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上当日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.继在10月末-11月初当周公开市场创下3,790亿元的单周净投放新高后,至上周公开市场已连续三周净回笼,累计金额达2,000亿元.[CN/MMTCN]
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3273 2.3215 0.58
七天CN7DRP=CFXS 3.3534 2.8881 46.53
14天CN14DRP=CFXS 3.3609 3.242 11.89
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--发稿 康熙泽; 审校 张喜良
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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