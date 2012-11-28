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市场报道 | 2012年 11月 28日 星期三 12:40 BJT

《汇市简讯》今日呈现偏多外包日线型态,上看80.55目标位

0354GMT * 美元指数隔夜守住80.00支撑位,今日为偏多的外包日线型态(outside day) * 日线动能指标显示的讯号好坏不一 * 55日移动均线及波林格区间下缘80.02/08应能守住 * 11月下跌走势38.2%的回档位80.56构成初步阻力位 * 波林格区间收窄预示盘整走势 * 相关技术图表:(link.reuters.com/syn34t).(完) --编译 兰秀娟;审校 于春红 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 欧洲经济指标预测.....[EU/ECICN] 英镑[GBP/CN] 瑞郎[CHF/CN] 澳元[AUD/CN] 加元[CAD/CN] 人民币[CNY/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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