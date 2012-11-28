敬告客户:特别报导--资本新规将添中国次级债风险"雷区",农商行两单悄然先行--PDF版本****

武汉农村商业银行8月底静悄悄地发行了一单12亿元"特别版"次级债,如同石子投入湖中,至今仍涟漪阵阵,只因发行文件中多了条"核销或转股条件",即当发生触发事件时,该期债券将被立即核销或转为普通股.

无独有偶,间隔三个月后,北京农村商业银行将于12月发行至多51亿元人民币次级债.据路透了解,这款债券募集说明书中亦有相同的"核销或转股"条款.

这两款特殊次级债的发出主因"中国版"巴塞尔协议III将于明年1月1日起施行,监管层对银行资本提出更严格要求,规定商业银行从明年起发行的次级债必须满足"含有减记或转股的条款"等11项标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用.

市场人士普遍预计,明年商业银行补充资本渠道还要待银监会《资本工具创新指导意见》颁布具体细则,但因缺乏创新工具,料仍倚重次级债,发行规模料不逊今年,发行利率上行是大概率事件,因有"减记或转股"条款,则保险等机构投资者持有会更加慎重,中小金融次级债或难销.

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