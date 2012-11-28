敬告客户:特别报导--资本新规将添中国次级债风险"雷区",农商行两单悄然先行--PDF版本****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
武汉农村商业银行8月底静悄悄地发行了一单12亿元"特别版"次级债,如同石子投入湖中,至今仍涟漪阵阵,只因发行文件中多了条"核销或转股条件",即当发生触发事件时,该期债券将被立即核销或转为普通股.
无独有偶,间隔三个月后,北京农村商业银行将于12月发行至多51亿元人民币次级债.据路透了解,这款债券募集说明书中亦有相同的"核销或转股"条款.
这两款特殊次级债的发出主因"中国版"巴塞尔协议III将于明年1月1日起施行,监管层对银行资本提出更严格要求,规定商业银行从明年起发行的次级债必须满足"含有减记或转股的条款"等11项标准,否则将被视为不合格资本工具,无法被计入监管资本,从而难以起到提高资本充足率的作用.
市场人士普遍预计,明年商业银行补充资本渠道还要待银监会《资本工具创新指导意见》颁布具体细则,但因缺乏创新工具,料仍倚重次级债,发行规模料不逊今年,发行利率上行是大概率事件,因有"减记或转股"条款,则保险等机构投资者持有会更加慎重,中小金融次级债或难销.
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