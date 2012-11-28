《独家新闻》有投行接触索尼助其出售电池业务--消息

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京11月28日电---银行业消息人士称,已有至少三家投资银行接触日本索尼(6758.T)助其出售电池业务.这家境况不佳的日本公司正在寻求剥离非核心资产,并将焦点放在重振消费类电子品之上.
该项业务的雇员数为2,700人,去年的收入达到17.4亿美元.三位参与初步谈判的消息人士对路透表示,出售此项业务将帮助索尼在业务重组的过程中削减成本和积累现金.
七八十年代曾在电子产品创新上风光无限的索尼,遭遇到了激烈的竞争下对其电视需求低迷的局面.其电视业务出现巨亏.索尼的市值已跌至100亿美元以下,上周评级机构惠誉将其公司债评级下调至"垃圾"级-此举可能会推高融资成本,并令资产出售更具吸引力.
索尼CEO平井一夫曾许诺,将在游戏、数字影像和移动设备领域重塑索尼,并将积极孕育医疗设备等新业务.他正推动裁员10,000人,关闭工厂设备和出售资产.
一位消息人士称,Sony Energy Devices Corp的潜在买家可能包括台湾鸿海精密(2317.TW)和中国汽车制造商比亚迪(1211.HK)(002594.SZ).台湾鸿海同时也在洽购夏普(6753.T)股份.
上述要求匿名的消息人士称,尽管日圆汇价坚挺,但购买意愿可能主要来自于外国企业.
不过以往日本政府通常会推动本土企业间的联合,以将技术保留着国内,因此向海外企业出售该项业务可能不会进展太顺利.Panasonic Corp (6752.T)、日本电气(NEC)(6701.T)、日立制作所(6501.T)也都生产锂电池,只不过是使用的技术各异.
索尼拒绝就此置评.其新闻发言人George Boyd说:"在4月的公司战略声明中,(平井一夫)曾表示我们将在车用电池和电池存储领域寻求合作机会."(完)
--编译 王洋;审校 张明钧
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