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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 12:51 BJT

〔路透基点〕新疆交通厅签署120亿元人民币联贷案,并另寻160亿元贷款

路透香港11月27日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,新疆维吾尔自治区交通厅已经签署120亿元人民币(19.3亿美元)30年期贷款,为区内三条高速公路建设提供资金支持.

同时,新疆交通厅还寻求以相同的价码和条款,另外获得160亿元30年期银团贷款,为其他五条高速公路筹资.

中国国家开发银行新疆分行担任120亿元联贷案的牵头行.

该笔联贷案包括三部分,为吐鲁番-和田-伊尔克什坦高速公路喀什-伊尔克什坦路段融资14.6亿元,为连云港-霍尔果斯高速公路克拉玛依-乌尔禾路段融资33.14亿元,为连-霍高速乌尔禾-阿勒泰路段融资72.35亿元.

一位消息人士称,贷款总额低于原计划的150亿元,因为针对连-霍高速乌苏-塞里木湖路段的30亿元融资未包括在最终联贷案内.

牵头行国开行新疆分行在三部分贷款中分别提供10.2亿元、14.9亿元和43.4亿元.参贷行包括中国进出口银行(分别出资4.38亿元、9.942亿元和21.7亿元)、中国邮政储蓄银行(为第二部分贷款提供3.314亿元、为第三部分提供7.235亿元)、昆仑银行(为第二部分提供4.97亿元).

一如此前报导,该贷款案由所建高速公路段的收费权担保,利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年分期偿还,有八年的宽限期.(完)

--编译 王兴亚;审校 徐文焰

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