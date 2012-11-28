〔路透基点〕新疆交通厅签署120亿元人民币联贷案,并另寻160亿元贷款

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月27日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,新疆维吾尔自治区交通厅已经签署120亿元人民币(19.3亿美元)30年期贷款,为区内三条高速公路建设提供资金支持.
同时,新疆交通厅还寻求以相同的价码和条款,另外获得160亿元30年期银团贷款,为其他五条高速公路筹资.
中国国家开发银行新疆分行担任120亿元联贷案的牵头行.
该笔联贷案包括三部分,为吐鲁番-和田-伊尔克什坦高速公路喀什-伊尔克什坦路段融资14.6亿元,为连云港-霍尔果斯高速公路克拉玛依-乌尔禾路段融资33.14亿元,为连-霍高速乌尔禾-阿勒泰路段融资72.35亿元.
一位消息人士称,贷款总额低于原计划的150亿元,因为针对连-霍高速乌苏-塞里木湖路段的30亿元融资未包括在最终联贷案内.
牵头行国开行新疆分行在三部分贷款中分别提供10.2亿元、14.9亿元和43.4亿元.参贷行包括中国进出口银行(分别出资4.38亿元、9.942亿元和21.7亿元)、中国邮政储蓄银行(为第二部分贷款提供3.314亿元、为第三部分提供7.235亿元)、昆仑银行(为第二部分提供4.97亿元).
一如此前报导,该贷款案由所建高速公路段的收费权担保,利率为中国人民银行基准利率的100%,每半年分期偿还,有八年的宽限期.(完)
--编译 王兴亚;审校 徐文焰
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