〔中国货币市场〕隔夜回购利率持稳,七天期大涨向逆回购水平靠拢(更新版)

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价)

路透北京11月28日电---中国银行间市场周三资金状况较昨日变化不大,早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS中隔夜品种持稳.不过七天期利率跳升近50个bp(基点),对此交易员指出,近期该期限二级水平较"批发价"相比持续处于低位,上行压力推动其向同期限逆回购利率靠拢.

自上周中段开始,二级市场七天期回购利率从3.35%水平附近震荡走低,并一路滑落至3%下方徘徊.

"昨天(公开市场)净回笼(对资金面)还是有一定影响,但也不大,毕竟隔夜(利率)今天没有太大波动."上海一券商交易员称.

她并表示,考虑央行连续净回笼,加之此前多日七天期回购利率均位于同期限逆回购中标利率下方,所以二级向基准利率回归也很正常.

面对1,740亿元人民币的到期资金,中国央行周二公开市场逆回购操作灵活放量,规模较上周四增逾五成.虽然整体上当日仍呈现小幅净回笼,但对流动性影响有限.继在10月末-11月初当周公开市场创下3,790亿元的单周净投放新高后,至上周公开市场已连续三周净回笼,累计金额达2,000亿元.[CN/MMTCN]

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:11 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.3273 2.3215 +0.58

七天CN7DRP=CFXS 3.3534 2.8881 +46.53

14天CN14DRP=CFXS 3.3609 3.242 +11.89

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.5500 2.2600 +29.00

七天<0#CN7DRPO=SS> 2.9500 2.5100 +44.00

14天<0#CN14DRPO=SS> 2.9000 2.8200 +8.00

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 2.3600 2.3300 +3.00

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.3800 2.8750 +50.50

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3600 3.2500 +11.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.3150 2.3108 +0.42

七天SHICNYSWD= 3.3617 2.8708 +49.09

三个月SHICNY3MD= 3.8140 3.8125 +0.15

===============================================================(完)