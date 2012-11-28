〔新加坡经济〕金管局对企业债务提出警告,称银行贷款质量有恶化风险

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透新加坡11月28日电---新加坡金管局周三警告称,若经济转差或利率上行,则新加坡银行业的贷款质量可能急速恶化,因企业债务当前水准处于历史高位.
新加坡金管局(MAS)在年度金融稳定评估中表示,"当前企业杠杆化程度大于一年前,因偏低的借款成本或促使一些企业多借款项."
MAS称,今年前九个月大型企业的发债规模是去年同期的两倍,而中小企业贷款继续大幅增长.
MAS称,"若经济情势转差或利率上行,则银行业贷款质量可能大幅恶化."不过该机构还表示,新加坡的企业看似处境不错,可以负担利息费用.
金管局表示,地产相关贷款,与新加坡当前非金融企业的贷款之比为46%,低于过去八年的均值48%.
不过金管局称,尽管有打击投机的措施,但民间住宅地产需求一直旺盛.
该机构还称,"政府将继续紧密观察市场,且在必要时会毫不犹豫地干涉,促进稳定和可持续的地产市场发展."
**非坡元贷款**
新加坡金管局在对全球金融环境的评估中指出,过去一年以来投资者人气波动加大,导致资本流动不稳定.
可能影响亚洲的一个因素是,发达国家持续实施宽松货币政策,会令更多资本流入亚洲,导致过度杠杆化和资产泡沫风险进一步积聚.
但金管局也表示,新加坡银行业系统的资金投入状况和资产质量良好,星展银行(DBS)(DBSM.SI)、华侨银行(OCBC.SI)和大华银行(UOBH.SI)等本地银行资本充足.
金管局还再次警告该国银行业外币贷款增长带来的风险.
"非坡元融资风险仍值得密切监控.过去一年来,非坡元贷款增幅超过非坡元存款.因此,非坡元存贷比从2011年第三季的124%,微升至2012年第三季的124.9%."金管局称.
金管局在去年的报告中已警示新加坡的银行面临着风险.这些银行放出美元和其他货币计价贷款,并依靠金融市场而非存款来支撑这些贷款.(完)
--编译 田建华/梁睿雪;审校 徐文焰
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