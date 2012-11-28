〔新加坡经济〕金管局对企业债务提出警告,称银行贷款质量有恶化风险

路透新加坡11月28日电---新加坡金管局周三警告称,若经济转差或利率上行,则新加坡银行业的贷款质量可能急速恶化,因企业债务当前水准处于历史高位.

新加坡金管局(MAS)在年度金融稳定评估中表示,"当前企业杠杆化程度大于一年前,因偏低的借款成本或促使一些企业多借款项."

MAS称,今年前九个月大型企业的发债规模是去年同期的两倍,而中小企业贷款继续大幅增长.

MAS称,"若经济情势转差或利率上行,则银行业贷款质量可能大幅恶化."不过该机构还表示,新加坡的企业看似处境不错,可以负担利息费用.

金管局表示,地产相关贷款,与新加坡当前非金融企业的贷款之比为46%,低于过去八年的均值48%.

不过金管局称,尽管有打击投机的措施,但民间住宅地产需求一直旺盛.

该机构还称,"政府将继续紧密观察市场,且在必要时会毫不犹豫地干涉,促进稳定和可持续的地产市场发展."

**非坡元贷款**

新加坡金管局在对全球金融环境的评估中指出,过去一年以来投资者人气波动加大,导致资本流动不稳定.

可能影响亚洲的一个因素是,发达国家持续实施宽松货币政策,会令更多资本流入亚洲,导致过度杠杆化和资产泡沫风险进一步积聚.

但金管局也表示,新加坡银行业系统的资金投入状况和资产质量良好,星展银行(DBS)(DBSM.SI)、华侨银行(OCBC.SI)和大华银行(UOBH.SI)等本地银行资本充足.

金管局还再次警告该国银行业外币贷款增长带来的风险.

"非坡元融资风险仍值得密切监控.过去一年来,非坡元贷款增幅超过非坡元存款.因此,非坡元存贷比从2011年第三季的124%,微升至2012年第三季的124.9%."金管局称.

金管局在去年的报告中已警示新加坡的银行面临着风险.这些银行放出美元和其他货币计价贷款,并依靠金融市场而非存款来支撑这些贷款.(完)