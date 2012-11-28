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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 12:50 BJT

〔东京美债〕10年期公债持稳,受到美国财政危机忧虑的支撑

路透新加坡11月28日电---美国10年期公债周三持稳,守住了上日录得的升幅;上日由于市场担心美国就避免财政危机的谈判缺乏进展,公债价格攀升.若美国陷入财政危机,可能会使经济复苏脱轨.

若美国国会和白宫无法就避免财政悬崖的举措达成共识,2013年初一系列增税减支举措就将自动生效.

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