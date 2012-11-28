〔电子产业〕中国平板电脑市场第三季同比增长63%,苹果占据主导地位

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---科技研究公司易观国际周三公布的行业报告称,第三季中国平板电脑市场较上年同期增长62.5%,苹果(AAPL.O)iPad占据主导地位,其销量占该市场整体销量的逾三分之二.
易观国际表示,第三季有260万部平板电脑在中国售出,高于上年同期的160万部.
苹果的市占率为71.4%,较第二季下跌1个百分点.联想集团(0992.HK)位居其次,市占率为10.5%,中国企业E人E本排名第三,市占率为3.6%,胜过三星电子(005930.KS)的3.5%.
最近几年中国市场的平板电脑和智能手机销量飙升,因价格下降,且用户寻求较廉价的设备来上网.中国拥有以用户数量计全球最大的互联网和移动市场.(完)
--编译 王翔琼;审校 于春红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。