主要国家经济指标预测--11月29日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------------------------------------------------
11月28日(三)
2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,019
外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,333
11月29日(四)
0030 澳洲资本支出 第三季 +2.0% +3.4%
澳洲建筑支出 +3.5% +4.8%
0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%
(较上年同期) +0.9% +0.5%
0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) -0.9% -0.9%
0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2
未经季节调整失业人数(万人) 280 275
经季节调整失业率 6.9% 6.9%
经季节调整失业人数(万人) -- 293.7
0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6
0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12
抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5
抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50
M4货供额(较前月) -- +0.2%
1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62
经济景气指数 84.2 84.5
工业景气指数 负18 负18
服务业景气指数 负12.5 负12.1
消费者信心指数 负26.9 负25.7
消费者通胀预期指数 -- 26.9
生产者物价预期指数 -- 1.5
1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6
-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字192.0 赤字160.2
1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%
最终销售 +2.5% +2.1%
GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%
个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%
核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%
1330 美国企业获利 第三季 +2.3% +2.2%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39 41
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625
续请失业金人数(万人) 11月17日当周 332.3 333.7
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.5%
(较上年同期) -- -0.3%
0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 17.2%
1500 美国成屋待完成销售 10月 +0.8% +0.3%
2145 新西兰建筑许可 10月 -- +7.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
------------------------------------------------------------------------------
11月28日(三)
0030 澳洲建筑完工 第三季 +1.7% +2.7%
0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +3.9% +2.8%
民间贷款 -0.7% -0.9%
M3三个月移动平均 +3.1% --
1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -0.9% --
再融资指数 -1.5% --
1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +1.9%
消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% -0.1%
(较上年同期) +1.9% +1.9%
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 36.8 39.0
2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 69 -- (完)
--整理 隋芬/张明钧;审校 戴素萍
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。