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亚洲 | 2012年 11月 29日 星期四 07:34 BJT

****主要国家经济指标预测--11月29日****

路透11月29日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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11月28日(三)

2350 日本零售销售(较上年同期) 10月 -0.7% +0.4%

2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超4,019

外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,333

11月29日(四)

0030 澳洲资本支出 第三季 +2.0% +3.4%

澳洲建筑支出 +3.5% +4.8%

0645 瑞士GDP(较前季) 第三季 +0.2% -0.1%

(较上年同期) +0.9% +0.5%

0700 英国Nationwide房价(较前月) 11月 +0.1% +0.6%

(较上年同期) -0.9% -0.9%

0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 增加1.5 增加2

未经季节调整失业人数(万人) 280 275

经季节调整失业率 6.9% 6.9%

经季节调整失业人数(万人) -- 293.7

0900 意大利企业信心指数 11月 87.7 87.6

0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 增加4 增加12

抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加6 增加5

抵押贷款批准件数(千件) 51.5 50

M4货供额(较前月) -- +0.2%

1000 欧元区企业景气指数 11月 负1.60 负1.62

经济景气指数 84.2 84.5

工业景气指数 负18 负18

服务业景气指数 负12.5 负12.1

消费者信心指数 负26.9 负25.7

消费者通胀预期指数 -- 26.9

生产者物价预期指数 -- 1.5

1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 11月 正18 正30

-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 86.6

-- 美国ICSC连锁店销售(较上年同期) 11月 -- +4.4%

1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 赤字192.0 赤字160.2

1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季修正值 +2.8% +2.0%

最终销售 +2.5% +2.1%

GDP隐性平减指数 +2.8% +2.9%

个人消费支出(PCE)物价指数 +1.8% +1.8%

核心PCE物价指数 +1.3% +1.3%

1330 美国企业获利 第三季 +2.3% +2.2%

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月24日当周 39 41

初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.625

续请失业金人数(万人) 11月17日当周 332.3 333.7

1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.5%

(较上年同期) -- -0.3%

0200 新西兰NBNZ企业经济信心指数 11月 -- 17.2%

1500 美国成屋待完成销售 10月 +0.8% +0.3%

2145 新西兰建筑许可 10月 -- +7.8%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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11月28日(三)

0030 澳洲建筑完工 第三季 +1.7% +2.7%

0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 10月 +3.9% +2.8%

民间贷款 -0.7% -0.9%

M3三个月移动平均 +3.1% --

1200 美国抵押贷款指数 11月23日当周 -0.9% --

再融资指数 -1.5% --

1300 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +2.0% +1.9%

消费者物价指数(CPI)(较前月) -0.1% -0.1%

(较上年同期) +1.9% +1.9%

1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 36.8 39.0

2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 12月 69 -- (完)

--整理 隋芬/张明钧;审校 戴素萍

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