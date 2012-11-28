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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 13:24 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货持于110美元上方,因美财政悬崖忧虑承压

路透新加坡11月28日电---布兰特原油期货周三持稳于每桶110美元上方,距离上日触及的一周低位不远,因投资者紧张关注旨在避开美国财政悬崖的谈判进展.

埃及紧张局势导致的供应忧虑为价格提供缓冲,日内油价陷入下跌0.10美元至上涨0.09美元的狭窄波幅.

0452GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.23美元,至每桶110.10美元,周二曾低至109.31美元,为11月20日以来最低.美国原油期货CLc1上扬0.04美元至每桶87.22美元.

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