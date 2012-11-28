金正恩当选"最性感男性"？人民网似误入歧途

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京11月27日电---中国的官方报纸似乎上当了。
《人民日报》周二在其网站发布了以朝鲜领导人金正恩为主题的55张图片集，并称"金正恩正式当选'洋葱网杯2012年在世的最性感男人'"。
《人民日报》似乎完全没明白《洋葱报》的真正用意，刊登了金正恩骑马、拍手等各种姿势的照片。
"他是世上罕有的，能够集可爱与霸气于一身的男人，"图片集援引《洋葱报》的说法称。原文链接：here
"正是这种气质使得他成为女人最爱男人偶像一样的男人。他是一位真正的勇士，他知道该如何剪短发却仍旧秀发飞扬，散发出强烈的人格魅力。"
《洋葱报》网站本月早些时候发布了这组关于金正恩的讽刺性图片。
《洋葱报》称，之前获得"在世最性感男性"头衔的包括叙利亚总统阿萨德、金融诈骗犯麦道夫(Bernie Madoff)。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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