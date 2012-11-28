更正:〔澳新汇市〕澳元与新西兰元兑美元和日圆脱离数周高点,人气谨慎

(更正:译文有误,内文第四段应改为"根据未来一年互换利率的行情,市场对于降息幅度的预期已持稳在15-20个基点",非"因市场预计基于未来一年的互换利率,降息幅度可能稳定在约15-20个基点")

路透惠灵顿/悉尼11月28日电---澳元与新西兰元兑美元和日圆周三脱离多周高点,随着围绕希腊的担忧略有缓解,市场对迫近的美国财政危机的谨慎情绪升温.

澳元/美元AUD=D4最新报1.0451美元,盘初为1.0444,并脱离周二触及的两个月高位1.0491.初步阻力位料在1.0500,而支撑位则在1.0425.

新西兰元/美元NZD=D4从周二尾盘的0.8226美元降至0.8213,略低于上周触及的三周高位0.8250.

新西兰元兑美元陷于0.8145-0.8250区间,因根据未来一年互换利率的行情,市场对于降息幅度的预期己持稳在15-20个基点.

"这阻止了新西兰元的收益魅力进一步减弱,"新西兰银行(BNZ)策略师Mike Jones称.

技术面而言,新西兰元兑美元的初步支撑位似在0.8180附近,第一道阻力位为周二高点0.8240.

澳元和新西兰元表现平淡,因外界对美国预算谈判鲜有进展及希腊债务协议缺乏细节感到愈发担心.

澳元兑日圆AUDJPY=R下滑0.3%至85.58日圆,但11月迄今仍上涨3.4%.交易员指称买单埋于85附近.

新西兰元兑日圆NZDJPY=R从68.08的高位微跌至67.26日圆,但本月有望录得2.5%的涨幅.(完)

--编译 徐文焰/王翔琼;审校 张若琪/于春红

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