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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 13:44 BJT

〔澳洲股市〕矿业类股打压大盘,因风险资产势头停滞

路透墨尔本11月28日电---澳洲股市周三下滑0.2%,受大型矿业股打压,因商品价格回落且投资者对于美国预算僵局如何得以解决感到紧张. 必和必拓(BHP.AX)跌0.6%,力拓(RIO.AX)跌1.9% 据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数跌9.5点至4,447.3点.(完) --编译 石冠兰;审校 张若琪

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