斯里兰卡首颗卫星在中国成功发射

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
(本文由路透中文网编译提供)
路透科伦坡11月27日电---斯里兰卡SupremeSAT公司称，与中国长城工业总公司合作，斯里兰卡成功发射首颗通讯卫星，这可能益发令印度对中国和斯里兰卡的关系感到不安。
此次发射由斯里兰卡SupremeSAT和中国长城工业总公司合作进行。斯里兰卡政府已强调这是一个民间项目。但斯里兰卡国内媒体称该国总统拉贾帕克萨(Mahinda Rajapaksa)的小儿子Rohitha是该卫星的缔造者。
SupremeSAT首席执行官Vijith Peiris在科伦坡对路透表示，卫星在中国西昌卫星发射中心成功发射。
中国和斯里兰卡的经济和军事关系日益增强，此次联合发射是两国关系的最新进展，而印度对两国关系密切关注。
新德里政策研究中心分析人士Brahma Chellaney称："这强化了外界印象，即斯里兰卡在慢慢、但稳步向中国靠拢。"
"从更广阔的地缘政治角度看，这向印度传递的信号是：其后院的一个国家在与中国交好。"
印度尚未公开批评中国在斯里兰卡日益增强的影响力，甚至表示对两国在太空技术领域的合作并不担忧。
一位要求匿名的印度驻斯里兰卡外交官表示，"这是一颗商业通讯卫星。它将使用中国轨道槽，而不是斯里兰卡的，在这点上，你无能为力，也不是我们所担心的。"(完)
--编译：程芳 发稿：朱淑珍
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