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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 13:57 BJT

〔台湾股市〕大致收平,宏达电引领其他科技权重股走高

路透台北11月28日电---台湾股市周三收平,为第三日持于五周高位附近,智能手机制造商宏达电(2498.TW)引领其他科技权重股走高.

加权股价指数.TWII微升0.06%或4.73点,报7,434.93点,扳回日内跌幅.

宏达电和友达光电(2409.TW)均扬升3%.

百货贸易类指数.TDEI跌幅最大,下挫0.8%.

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为690.63亿台币,上日为720.97亿.(完)

--编译 王翔琼;审校 于春红

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