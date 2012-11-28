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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 14:25 BJT

〔菲律宾金融〕政府明年将扩大利用央行外汇储备美元以偿还外债

路透马尼拉11月28日电---菲律宾财政部官员Rosalia de Leon周三表示,菲律宾明年将扩大利用央行外汇储备的美元来偿还外债,并将在发行更多境内全球债券之前,研究本地市场吸纳美元债的能力.

他对记者表示,政府希望在本地创造更多美元需求,帮助央行管理披索的快速升值.(完)

--编译 石冠兰; 审校 蔡美珍

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