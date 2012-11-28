〔欧洲金融〕若有国家求援且符合条件,ECB准备好买其公债--ECB执委

路透香港11月28日电---欧洲央行执委科尔周三表示,若有欧元区国家要求援助并同意接受财政调整方案,该央行已做好准备买入这些国家的主权债券.

"让我来证实一下,欧洲央行已做好准备,当有国家成功申请欧洲稳定机制(ESM)的预防性援助方案,央行就会实施直接货币交易(OMT),国际货币基金组织(IMF)也将参与."科尔在为第三届汤森路透泛亚监管峰会准备的讲话稿中表示.

他还称,所提议的单一监管机制(SSM)对欧洲金融稳定以及推动欧洲金融整合至关重要,称政界领袖下个月有望就最终细节达成协议.

科尔说,欧洲央行仍坚决支持及时推行定于2013年1月开始逐步实施的巴塞尔III银行资本规定,称它们是"20国集团(G20)改革议程的基石".(完)