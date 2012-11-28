〔欧洲金融〕若有国家求援且符合条件,ECB准备好买其公债--ECB执委

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透香港11月28日电---欧洲央行执委科尔周三表示,若有欧元区国家要求援助并同意接受财政调整方案,该央行已做好准备买入这些国家的主权债券.
"让我来证实一下,欧洲央行已做好准备,当有国家成功申请欧洲稳定机制(ESM)的预防性援助方案,央行就会实施直接货币交易(OMT),国际货币基金组织(IMF)也将参与."科尔在为第三届汤森路透泛亚监管峰会准备的讲话稿中表示.
他还称,所提议的单一监管机制(SSM)对欧洲金融稳定以及推动欧洲金融整合至关重要,称政界领袖下个月有望就最终细节达成协议.
科尔说,欧洲央行仍坚决支持及时推行定于2013年1月开始逐步实施的巴塞尔III银行资本规定,称它们是"20国集团(G20)改革议程的基石".(完)
--编译 隋芬;审校 李春喜/徐文焰
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。