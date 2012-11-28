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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 14:19 BJT

〔日本股市〕日经指数收低1.2%,受出口股卖盘和美国财政忧虑拖累

路透东京11月28日电---日本股市日经指数.N225周三下跌,结束连续四日的涨势,因日圆上涨拖累出口股下滑,以及投资者对美国财政悬崖僵局缺乏进展的感到失望.

日经指数.N225下跌1.2%至9,308.35点.东证股价指数.TOPX下跌1.3%至771.39点.(完)

--编译 王洋;审校 蔡美珍

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