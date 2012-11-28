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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 14:39 BJT

〔欧洲政经〕ECB管委诺沃特尼称希腊债务协议是最好的选择--电台

路透维也纳11月28日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼表示,达成希腊债务协议以解冻援助资金是一件好事,消除了贷款人或将不得不接受减记的危险.

"我相信,在类似希腊这样的艰难情况下,不存在理想的解决方案,但这可能是好于其他所有替代方案的办法,"诺沃特尼在奥地利ORF电台周三播出的采访中称.

"债务减记不在讨论之列."(完)

--编译 王兴亚;审校 田建华

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