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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 14:55 BJT

〔日本债市〕10年期日债收益率跌至九年半低点

路透东京11月28日电---日本指标10年期公债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC周三跌至九年半低点0.715%,受累于美国财政悬崖问题磋商缺乏进展以及中国股市挫跌.

市场人士称,日债价格上扬还受助于养老基金月末买入的预期,收益率或将跌破0.7%.(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

日本公债市场............[JP/CN] 中国债市...................[CN/CN]

台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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