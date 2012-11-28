版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 14:55 BJT

〔日本股市〕触一周收盘低点,因出口股下跌和美国财政僵局(更新版)

(新增细节)

* 买盘活动或已逐步减少--分析师

* 日经指数跌破5日移动均线支撑位

* 日经指数下滑1.2%,东证指数下跌1.3%

* 过去两周,指数涨幅接近7.5%

路透东京11月28日电---日本股市日经指数周三触及一周收盘低位,出口类股下挫,因市场担心日圆上涨令出口商获利蒙受亏损.此外投资者也对美国财政僵局缺乏进展感到失望.

出口类股因获利了结下跌,此前美元/日圆JPY=跌破82日圆.丰田汽车(7203.T)、本田汽车(7267.T)和佳能(7751.T)跌幅在1.6-3.1%之间.出口类股在过去两周表现优异.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐