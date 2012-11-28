〔中国股市〕沪综指收创近四年新低,人心溃散后市料持续下探

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京11月28日电---中国股市沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩.分析人士指出,因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探.
沪综指.SSEC收报1,973.523点,跌17.642点或0.89%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交344亿元人民币,上日为390亿元.
湘财证券分析师徐广福表示,市场陷入弱势格局,其重心不断下移的根本原因主要是,IPO和限售股解禁带来的潜在资金需求较大,而市场资金持续流出令大盘不断承压;同时,短期内货币和财政政策出现变动的可能性较小.
即将到来的12月份,中国股市将迎来年内最大一波解禁潮,沪深两市将有96家上市公司限售股解禁,合计解禁市值达1,809.29亿元.
另外,市场对宏观经济的担忧亦有所加强,因过去的经济高速增长时代一去不复返,这意味着个股的高溢价基础已不复存在.
"跌破2,000点后投资者心里防线失守,未来将进一步震荡下探,下一技术支撑在1,860点附近."他称.
今日两市继续出现多股跌停,其中酒鬼酒(000799.SZ)受塑化剂事件影响,已连续第四个交易日跌停,报31.22元.
沪深300指数.CSI300收盘跌1%,报2,129.161点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,141.6点,跌0.92%,成交量为368,513手.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进
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