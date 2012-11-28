〔中国股市〕沪综指收创近四年新低,人心溃散后市料持续下探

路透北京11月28日电---中国股市沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩.分析人士指出,因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探.

沪综指.SSEC收报1,973.523点,跌17.642点或0.89%,此前低位为2009年1月16日的1,954.438点.上海A股今日成交344亿元人民币,上日为390亿元.

湘财证券分析师徐广福表示,市场陷入弱势格局,其重心不断下移的根本原因主要是,IPO和限售股解禁带来的潜在资金需求较大,而市场资金持续流出令大盘不断承压;同时,短期内货币和财政政策出现变动的可能性较小.

即将到来的12月份,中国股市将迎来年内最大一波解禁潮,沪深两市将有96家上市公司限售股解禁,合计解禁市值达1,809.29亿元.

另外,市场对宏观经济的担忧亦有所加强,因过去的经济高速增长时代一去不复返,这意味着个股的高溢价基础已不复存在.

"跌破2,000点后投资者心里防线失守,未来将进一步震荡下探,下一技术支撑在1,860点附近."他称.

今日两市继续出现多股跌停,其中酒鬼酒(000799.SZ)受塑化剂事件影响,已连续第四个交易日跌停,报31.22元.

沪深300指数.CSI300收盘跌1%,报2,129.161点.沪深300指数12月合约CIFZ2尾盘报2,141.6点,跌0.92%,成交量为368,513手.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN]

香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN]

美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN]

台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN]

中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN]

香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN]

台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN]

中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN]

香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN]