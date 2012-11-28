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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 14:55 BJT

〔全球金市〕金价连跌三天,投资者注意力转向美国财政谈判

路透新加坡11月28日电---黄金周三下跌,为连续第三天下挫,因围绕希腊债务协议的乐观情绪消退,投资者将注意力转移到美国避免财政危机的谈判上.

不过作为对冲经济不确定性的工具,黄金魅力未有改变,之前全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)持仓量升至纪录高位.

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