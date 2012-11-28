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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 15:21 BJT

〔新兴汇市〕数据激励菲律宾披索持稳四年半高点,其他亚币多走低

路透新加坡11月28日电---在数据显示菲律宾经济增长加快后,菲律宾披索周三徘徊在逾四年半高点附近,而其他大多数新兴亚洲货币则走低,因为市场担心美国日益逼近的财政危机,且对希腊债务协议存在质疑.

因风险偏好减弱,披索兑美元PHP=PDSP盘初走软,但随后转升至40.855.昨日披索盘中创下40.850的2008年3月以来高位.

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