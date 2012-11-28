〔中国债市〕利率互换随回购利率冲高后缩减涨幅,临近年底市场波动加大

路透上海11月28日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三在七天回购利率大幅走升带动下一度冲高,不过随后止盈盘出现,IRS涨幅随之缩减.

交易员指出,近期外资机构在市场上较为活跃,加之年底临近,一些机构面临结算压力,亦有平盘需要,均导致IRS波动有所加大.

"先涨后跌,早上一年到了3.40%/3.41%,现在差不多回到3.37%/3.39%,比昨天(收盘)高两三个(基)点."上海一券商交易员称.

该交易员并指出,由于临近年末,一些中资大行的参与力度减弱,使得市场流动性减弱,这也是IRS近期波幅加剧的原因之一.

银行间市场周三资金状况较昨日变化不大,早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS中隔夜品种持稳.不过七天期利率跳升近50个bp(基点),对此交易员指出,近期该期限二级水平较"批发价"相比持续处于低位,上行压力推动其向同期限逆回购利率靠拢.[CN/CN]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5586/ 3.6586 3.3575/ 3.4492 3.4750/ 3.5717 3.6150/ 3.7117 3.5833/ 3.8817

周二 3.4450/ 3.5583 3.3036/ 3.3914 3.4329/ 3.5271 3.5657/ 3.6586 3.5400/ 3.8420

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变动 +0.1136/+0.1003 +0.0539/+0.0578 +0.0421/+0.0446 +0.0493/+0.0531 +0.0433/+0.0397

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)