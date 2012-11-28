〔中国债市〕利率互换随回购利率冲高后缩减涨幅,临近年底市场波动加大

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---中国人民币利率互换(IRS)<0#CNYIRS7R=CFXS>周三在七天回购利率大幅走升带动下一度冲高,不过随后止盈盘出现,IRS涨幅随之缩减.
交易员指出,近期外资机构在市场上较为活跃,加之年底临近,一些机构面临结算压力,亦有平盘需要,均导致IRS波动有所加大.
"先涨后跌,早上一年到了3.40%/3.41%,现在差不多回到3.37%/3.39%,比昨天(收盘)高两三个(基)点."上海一券商交易员称.
该交易员并指出,由于临近年末,一些中资大行的参与力度减弱,使得市场流动性减弱,这也是IRS近期波幅加剧的原因之一.
银行间市场周三资金状况较昨日变化不大,早盘质押式回购加权利率CNREPO=CFXS中隔夜品种持稳.不过七天期利率跳升近50个bp(基点),对此交易员指出,近期该期限二级水平较"批发价"相比持续处于低位,上行压力推动其向同期限逆回购利率靠拢.[CN/CN]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周三 3.5586/ 3.6586 3.3575/ 3.4492 3.4750/ 3.5717 3.6150/ 3.7117 3.5833/ 3.8817
周二 3.4450/ 3.5583 3.3036/ 3.3914 3.4329/ 3.5271 3.5657/ 3.6586 3.5400/ 3.8420
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变动 +0.1136/+0.1003 +0.0539/+0.0578 +0.0421/+0.0446 +0.0493/+0.0531 +0.0433/+0.0397
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年10月人民币IRS成交的名义本金总额为2,534.87亿元,较9月的2,784.60亿元续降近一成.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
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