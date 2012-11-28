(重发)〔韩国汇市〕韩元小跌,当局干预后投资者趋谨慎

(重发以更换新usn) 路透首尔11月28日电---韩元兑美元KRW=周三在本地市场小幅下跌,昨日韩国政府收紧了外汇规定以抑制流入本土的外资,投资者不太敢下大注. 韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收报1,086.5,周二收盘价则为1,084.1.