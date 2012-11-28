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市场报道 | 2012年 11月 28日 星期三 15:28 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎追随欧元走低,希腊协议支撑作用消退

路透苏黎世11月28日电---瑞郎兑美元周三早盘追随欧元走低,国际贷款人虽达成希腊债务削减方案,但围绕方案细节存在质疑.

自瑞士央行一年多前对欧元兑瑞郎设定1.20的汇价下限以来,瑞郎兑其他货币的汇价走势基本追随欧元.当时避险资金流入将瑞郎推到纪录高位,给瑞士经济构成衰退威胁,促使央行设置了汇价限制.

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