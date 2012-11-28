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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 15:27 BJT

〔日本债市〕指标公债收益率触及九年半低点,受到美国财政隐忧的扶助

路透东京11月28日电---日本政府公债价格周三上涨,指标10年期日债收益率触及九年半低点,因投资者担心美国解决财政危机的协商缺乏进展.

但较长期公债未能维持涨势,提振10年期和30年期公债利差追平上周触及的13年高位,因市场揣测日本下届政府可能推出激进的货币宽松措施.

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