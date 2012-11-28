版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 15:33 BJT

〔标题新闻〕泰国央行如预期维持指标利率在2.75%不变,称经济形势好于之前的评估

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nB7E8M1009]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐