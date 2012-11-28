法国称支持巴勒斯坦成为联合国观察员国

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透巴黎/拉马拉11月27日电---法国周二称，将对巴勒斯坦申请成为联合国观察员国投赞成票，这对巴勒斯坦寻求更广泛的国际认可意义重大。
巴勒斯坦游说欧洲国家支持其成为联合国观察员国。尽管以色列也在游说各国予以反对，联合国大会料投票通过巴勒斯坦成为联合国观察员国。联合国193个成员国大部分为发展中国家，他们一直同情巴勒斯坦入联事宜。
“本周四或周五这一问题被提出时，法国将投赞成票，”法国外长法比约斯（Laurent Fabius）在法国国民议会上宣布。
“只有依照我们的呼吁，双方立即举行不设前提条件的谈判，巴勒斯坦入联才能成为现实。”
巴勒斯坦官员暗示，他们不会立即寻求加入国际刑事法院，这是国际社会最后的担忧。
以色列、英国和美国外交官似乎认识到，无法继续阻止巴勒斯坦的行动，目前试图让巴勒斯坦保证放弃在国际刑事法院起诉以色列。
巴勒斯坦官员予以拒绝。但是，巴勒斯坦看似也在作出让步，称最终加入国际刑事法院的时间和策略将是日后内部讨论的问题。
“这是我们的权利，我们不会放弃。我们会根据事情重要性和最佳利益考虑合适的时机，”巴勒斯坦解放组织主要发言人阿什拉维（Hanan Ashrawi）说道。（完）
--编译 李富强;审校 张家伟
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