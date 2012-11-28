普京近期在柔道比赛中脊柱受伤--白俄罗斯总统

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透明斯克11月27日电---据白俄罗斯总统卢卡申科称，俄罗斯总统普京在近期一次柔道比赛中背部受伤。
卢卡申科接受路透采访时称：“我知道他有这方面的问题。他喜欢柔道，他举起对手往下摔时把脊柱扭伤了。”
卢卡申科一直希望与普京一起打冰球，但他称普京推迟了比赛。
“他对我说：‘我们还没有准备好跟你们队比赛’，他脊柱的某处在一次柔道比赛中受伤了，”卢卡申科说道。
普京为柔道黑带高手，今年9月初出席在俄罗斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok）召开的亚太峰会时，他的走路姿势看起来有点跛。
10月末，三位政府消息人士告诉路透，普京背部患病，可能需进行手术。克里姆林宫对此予以否认。（完）
--编译 侯雪苹;审校 王燕焜
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