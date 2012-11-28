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亚洲 | 2012年 11月 28日 星期三 16:09 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至一周低点,中国增长前景影响买兴

路透东京11月28日电---东京工业品交易所(TOCOM)橡胶期货周三下跌1.6%至一周低点,投资者因担忧高库存和中国经济增长前景而在场边观望.

"泰国采胶延迟将引发供应短缺,不过投资者的关注点在中国,"交易机构Okato Shoji的总经理Kaname Gokon表示.

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