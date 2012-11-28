〔香港个股〕熔盛重工未来业务转型将重点推进海洋工程和LNG船等--总裁

路透上海11月28日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)董事局主席兼总裁陈强周三表示,基于全球造船业产能过剩,公司未来将推动产业转型,除了已经起步的海洋工程业务,还将拓展液化天然气(LNG)船舶和豪华游轮等业务.

他在出席2012航运交易论坛时表示,未来公司将做大做强海洋工程业务,向海洋系统服务商升级;同时争取在附加值较高的LNG船舶上取得突破,拓展豪华游轮等高端项目.

"目前全球散货船订单已明显过剩,油轮订单亦趋于饱和,"陈强指出,由于海事新规定的出台,更多企业青睐低能耗高环保船舶,中国企业应加快高新船型开发,及时业务转型.

他并称,高速的经济增长加剧了中国对进口能源的依赖,中国政府提出要提高天然气在能源供应中的占比,这就需要提高LNG的进口,未来对LNG船舶需求将明显提高.

熔盛重工是全球超大型矿砂船的领先生产企业,其手持订单中多数是大型散货船,包括为淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)6210.HK建造的超大型散货船.据熔盛集团中报,目前公司造船业务仍贡献95%以上的收入.

不过该公司上月已在新加坡成立全资子公司--熔盛海事,专门负责海洋工程的接单、研发、项目管理及国际采购等工作.熔盛海事成立当日,已与挪威一家开发北海油田客户签订总承包合同,最多将为其建造四艘深水钻井支持驳船,每艘造价约1.2亿美元,合同总值超过5亿美元.(完)