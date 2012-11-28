〔香港个股〕熔盛重工未来业务转型将重点推进海洋工程和LNG船等--总裁

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)董事局主席兼总裁陈强周三表示,基于全球造船业产能过剩,公司未来将推动产业转型,除了已经起步的海洋工程业务,还将拓展液化天然气(LNG)船舶和豪华游轮等业务.
他在出席2012航运交易论坛时表示,未来公司将做大做强海洋工程业务,向海洋系统服务商升级;同时争取在附加值较高的LNG船舶上取得突破,拓展豪华游轮等高端项目.
"目前全球散货船订单已明显过剩,油轮订单亦趋于饱和,"陈强指出,由于海事新规定的出台,更多企业青睐低能耗高环保船舶,中国企业应加快高新船型开发,及时业务转型.
他并称,高速的经济增长加剧了中国对进口能源的依赖,中国政府提出要提高天然气在能源供应中的占比,这就需要提高LNG的进口,未来对LNG船舶需求将明显提高.
熔盛重工是全球超大型矿砂船的领先生产企业,其手持订单中多数是大型散货船,包括为淡水河谷(VALE5.SA)(VALE.N)6210.HK建造的超大型散货船.据熔盛集团中报,目前公司造船业务仍贡献95%以上的收入.
不过该公司上月已在新加坡成立全资子公司--熔盛海事,专门负责海洋工程的接单、研发、项目管理及国际采购等工作.熔盛海事成立当日,已与挪威一家开发北海油田客户签订总承包合同,最多将为其建造四艘深水钻井支持驳船,每艘造价约1.2亿美元,合同总值超过5亿美元.(完)
--发稿 林琦; 审校 张喜良
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