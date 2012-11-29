〔中国公开市场〕今日进行790亿逆回购操作,本周净回笼400亿--业内人士

路透北京11月29日电---业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额790亿元人民币的逆回购操作,其中七天期290亿元,14天期500亿元.据路透计算,央行公开市场本周将净回笼400亿元.

央行公开市场上周共净回笼240亿元人民币,逆回购各品种利率均持稳.继在10月末-11月初当周创下3,790亿元的单周净投放新高后,至上周公开市场已连续三周净回笼,累计金额达2,000亿元.[CN/MMTCN][ID:nSB2111677]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.具体逆回购操作品种方面,进入四季度以来,央行公开市场一般于周二进行七天和28天操作,周四则进行七天和14天操作.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

**央行公开市场相关报导[CN/MMTCN]

**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT]