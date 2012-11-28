〔中国债市〕金融债抛盘偏多收益率小涨,但国债买需浮现走势趋稳

路透上海11月28日电---中国银行间债市周三利率债走势略显分化.金融债抛盘偏多收益率小幅上涨,国债则浮现买需,整体走势趋稳,其中个别三年品种收益率还稍有下行.

交易员并指出,经济虽已出现回暖迹象,不过其力度一直是市场分歧所在,债市近期可能延续弱势格局,但收益率的向上空间或较为有限.

"(中长期)金融债抛盘有一些,收益率稍上了一点,"北京一国有银行交易员称.

上海一券商交易员则谈到,最近的宏观数据虽然都比较好,但近期的股债"双杀"格局,表明市场对于经济反弹的持续性始终存有疑虑,这亦令债市难有大幅波动的空间.

中国工业企业10月利润增幅明显扩大,同比增长20.5%,1-10月份累计利润出现今年以来首次正增长,显示中国经济企稳回升的态势确立.[ID:nSB2116295]

中国股市沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩.分析人士指出,因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探.[.SSCN]

剩余期限约2.79年的固息国债120017券最新成交收益率CN120017=CFXS为2.98%,上日尾盘为3.00%.首日上市的国开行七年固息债120248最新成交收益率CN120248=CFXS为4.3114%,票面利率为4.2614%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 2.3262 3.3554

上日 2.3215 2.8881

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9330/2.8740

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8930/2.8260

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3460/3.2800(完)

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