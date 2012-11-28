〔中国债市〕金融债抛盘偏多收益率小涨,但国债买需浮现走势趋稳

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透上海11月28日电---中国银行间债市周三利率债走势略显分化.金融债抛盘偏多收益率小幅上涨,国债则浮现买需,整体走势趋稳,其中个别三年品种收益率还稍有下行.
交易员并指出,经济虽已出现回暖迹象,不过其力度一直是市场分歧所在,债市近期可能延续弱势格局,但收益率的向上空间或较为有限.
"(中长期)金融债抛盘有一些,收益率稍上了一点,"北京一国有银行交易员称.
上海一券商交易员则谈到,最近的宏观数据虽然都比较好,但近期的股债"双杀"格局,表明市场对于经济反弹的持续性始终存有疑虑,这亦令债市难有大幅波动的空间.
中国工业企业10月利润增幅明显扩大,同比增长20.5%,1-10月份累计利润出现今年以来首次正增长,显示中国经济企稳回升的态势确立.[ID:nSB2116295]
中国股市沪综指周三连续第三个交易日下跌,并再创近四年收盘新低,成交量有所萎缩.分析人士指出,因市场供给压力加剧及政策面不明朗导致大盘重心不断下移,预计未来股指将持续震荡下探.[.SSCN]
剩余期限约2.79年的固息国债120017券最新成交收益率CN120017=CFXS为2.98%,上日尾盘为3.00%.首日上市的国开行七年固息债120248最新成交收益率CN120248=CFXS为4.3114%,票面利率为4.2614%.
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.3262 3.3554
上日 2.3215 2.8881
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9330/2.8740
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8930/2.8260
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3460/3.2800(完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 边竞; 审校 张喜良
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