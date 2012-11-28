加沙人公开感谢伊朗在巴以冲突中提供帮助

(本文由路透中文网编译提供)

路透加沙11月27日电---加沙人周二对伊朗在本月巴以冲突中所提供的帮助公开表示感谢。在此次冲突中，巴方向耶路撒冷和特拉维夫发射了伊朗制造的导弹。

在加沙地带三个大的马路交叉处，巨大的牌子上写着“感谢伊朗”。这是首次对伊朗在武装巴方伊斯兰武装分子上所起的作用公开表示感谢。

感谢信息用阿拉伯语、英语、希伯来语和波斯语写成，海报上还画了伊朗Fajr 5火箭炮的样子。这些火箭炮首次被用来袭击以色列两大居民区，不过袭击没有造成人员伤亡。

感谢牌上没有签名，但伊斯兰圣战组织高级官员Khader Habib称，对伊朗在此次冲突中所起的作用表示感谢再自然不过。

“伊朗火箭袭击了特拉维夫，冲向耶路撒冷。因此感谢那些帮助过我们的人是我们的义务，”他对路透表示。

“我们同伊朗有着非常良好的关系，只要伊朗支持巴勒斯坦人民，支持我们的抗战，这种关系就会继续。”（完）