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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 17:17 BJT

〔希腊股市〕银行股下跌逾5%,因市场担心债券回购计划

路透雅典11月28日电---希腊股市银行板块.FTATBNK周三下跌,因市场担忧希腊债务回购计划将冲击银行业资本.

0904GMT,银行板块指数重挫5.1%.周二该板块跌9.8%.

Piraeus Securities分析师Natasha Roumantzi表示,"债务回购计划条款存在不确定性.若银行业高度参与,则他们未来的债券收入或受到冲击."(完)

--编译 田建华; 审校 高琦

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