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货币新闻 | 2012年 11月 28日 星期三 17:26 BJT

〔欧元区数据〕10月M3年增率为3.9%,远超市场预期的增长2.8%

路透法兰克福11月28日电---欧洲央行公布的数据显示,10月欧元区M3广义货币供给量年增速达到3.9%,远超市场预期.不过对企业和家庭的贷款依旧萎缩,为较上年同期下滑0.7%.

此前路透调查的分析师平均预估为10月M3年增率为2.8%,对民间贷款较上年同期下滑0.9%.

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